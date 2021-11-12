Казачий творческий коллектив из Псковской области стал призёром всероссийского фестиваля

17:58, 12 ноября 2021, ПАИ

Казачий ансамбль «Златница» из Псковской области награждён дипломом лауреата 3 степени на всероссийском фестивале «Кубанский казачок». Коллектив стал призёром в номинации «Ансамбли, хоры народной песни», где вокалисты выступили с казачьей композицией «Ой Дуся, ой Маруся». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фестиваль проводился в онлайн-формате и был посвящён 210-летию Государственного академического Кубанского казачьего хора и 60-летию творческой деятельности В. Г. Захарченко. В нём приняли участие многие российские творческие коллективы и исполнители, чья творческая деятельность основывается на народной культуре, фольклоре и направлена на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры.

В Псковской области в конце ноября также планируется проведение традиционного Дня казачьей культуры. Областной центр народного творчества» готовит творческое мероприятие, на котором коллективы, вокальные ансамбли, а также солисты готовятся к исполнению песен и танцев, содержащих компоненты традиционной казачьей культуры. К участию приглашен Балтийский казачий хор Калининградского областного дома народного творчества. Известный коллектив проведёт творческую лабораторию и мастер-класс по вокальному мастерству.

Напомним, что в январе 2018 года на базе Псковского областного центра народного творчества был создан сектор по поддержке культуры народов России, сохранению казачьей культуры. Региональный центр народного творчества сотрудничает с двумя казачьими коллективами – ансамблем «Златница» и детским коллективом «Казачата», который действует на базе Нееловского РДК.