Программу профессиональных мероприятий фестиваля «Книжная яблоня» опубликовали в Пскове

08:07, 21 сентября 2026, ПАИ

Профессиональная программа литературного фестиваля «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 23 по 26 сентября, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Событие станет частью масштабного детского и подросткового книжного фестиваля, который состоится в городе с 23 по 27 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Профессиональный блок адресован библиотекарям, педагогам, студентам и всем специалистам, работающим с детским чтением.

В течение четырёх дней эксперты проведут шесть тематических мероприятий. Встречи организуют на базе Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва и библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева.

В программу войдут кейс-сессия о превращении литературных текстов в анимацию, сессия по привлечению детей к чтению, марафон встреч и лекций, а также экспертные обсуждения создания книжных миров. Отдельное внимание уделят теме литературы для детей с ограниченными возможностями здоровья – круглый стол по этому направлению проведёт писатель и педагог Анатолий Валевский. Завершит профессиональный блок 26 сентября презентация издательства «Графо» с участием автора Ольги Серебровой.

Вход на все мероприятия профессиональной программы свободный.