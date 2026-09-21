Выходной день объявлен на нескольких объектах Псковского музея-заповедника

11:32, 21 сентября 2026, ПАИ

Выходной день объявлен на нескольких объектах Псковского музея-заповедника 21 и 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Сегодня, 21 сентября, закрыты десять объектов: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея, Поганкины палаты, Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, Музей-квартира В. И. Ленина, Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Музей-усадьба С. В. Ковалевской и Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки, Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.

Завтра, 22 сентября, выходной день будет на следующих объектах: Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза), Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского и Музей-квартира В. И. Ленина.