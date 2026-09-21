Концерт «Песни старой России» в Псковской филармонии перенесли на март
Концерт «Песни старой России», который должен был пройти в Псковской областной филармонии 1 октября, переносится на 25 марта 2027 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Организаторы отметили, что ранее приобретённые билеты продолжают действовать. Кроме того, если новая дата не подходит, билет можно вернуть в соответствии с правилами возврата.
«Приходите насладиться прекрасными мелодиями и поэзией! Приносим извинения за неудобства», – отметили в филармонии.
Как сообщалось ранее, в программе концерта – романсы («Очи чёрные», «Две гитары»), песни Петра Лещенко и Аллы Баяновой, казачьи песни хора Сергея Жарова, стихи поэтов – участников Первой мировой войны.
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