Концерт «Песни старой России» в Псковской филармонии перенесли на март

17:01, 21 сентября 2026, ПАИ

Концерт «Песни старой России», который должен был пройти в Псковской областной филармонии 1 октября, переносится на 25 марта 2027 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Организаторы отметили, что ранее приобретённые билеты продолжают действовать. Кроме того, если новая дата не подходит, билет можно вернуть в соответствии с правилами возврата.

«Приходите насладиться прекрасными мелодиями и поэзией! Приносим извинения за неудобства», – отметили в филармонии.

Как сообщалось ранее, в программе концерта – романсы («Очи чёрные», «Две гитары»), песни Петра Лещенко и Аллы Баяновой, казачьи песни хора Сергея Жарова, стихи поэтов – участников Первой мировой войны.