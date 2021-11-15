53 500 жителей Псковской области вылечились от COVID-19
С начала пандемии в Псковской области вылечились от коронавируса 53 500 человек, из них 205 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
За сутки в области выявлено 287 новых пациентов с COVID-19, за весь период в регионе зарегистрировано 62 387 случаев. С начала пандемии болезнь унесла жизни 988 жителей Псковской области.
На данный момент проведено 634 462 исследования на коронавирус (прирост за сутки — 1931).
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Что сопровождает ваше утро перед работой?
15 ноября 2021
ПАИ-live: Елена Полонская о связи между активностью депутатов и проектами в городских округах
15 ноября 2021
Работы по капремонту водозаборной скважины начались в деревне Ульяновщина Себежского района