53 500 жителей Псковской области вылечились от COVID-19

12:11, 15 ноября 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области вылечились от коронавируса 53 500 человек, из них 205 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За сутки в области выявлено 287 новых пациентов с COVID-19, за весь период в регионе зарегистрировано 62 387 случаев. С начала пандемии болезнь унесла жизни 988 жителей Псковской области.

На данный момент проведено 634 462 исследования на коронавирус (прирост за сутки — 1931).