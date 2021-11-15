287 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области
287 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за минувшие сутки. За весь период подтвердились 62 387 случаев заражения, сообщает официальный Telegram-канал региона.
С начала пандемии болезнь унесла жизни 988 пациентов псковских медучреждений. Выздоровели 53 500 жителей региона, из них 205 — за прошедшие 24 часа.
На данный момент проведено 634 462 исследования на коронавирус (прирост за сутки — 1931).
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