287 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области

11:53, 15 ноября 2021, ПАИ

287 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за минувшие сутки. За весь период подтвердились 62 387 случаев заражения, сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 988 пациентов псковских медучреждений. Выздоровели 53 500 жителей региона, из них 205 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент проведено 634 462 исследования на коронавирус (прирост за сутки — 1931).