Еще 7 человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:49, 15 ноября 2021, ПАИ

Еще 7 человек скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 988 пациентов псковских медучреждений. За весь период подтвердились 62 387 случаев заражения коронавирусом, в том числе 287 — за минувшие сутки. Выздоровели 53 500 жителей региона, из них 205 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент проведено 634 462 исследования на коронавирус (прирост за сутки — 1931).