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ФОТОФАКТ: К Анастасиевской часовне в Пскове начали прокладывать кабель

К Анастасиевской часовне в Пскове начали прокладывать кабель, об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Фрески Пскова». 

Фото: VK / «Фрески Пскова»

«Россети начали прокладку кабеля к Анастасиевской часовне. Ещё немного – и в часовне появятся свет и тепло», – подписал пост автор группы.

Напомним, что производственные работы по реставрации живописи и архитектуры в часовне проводятся благодаря содействию губернатора Михаила Ведерникова и АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» с июля 2020 года. Тогда начались работы над реставрацией живописи.

В ноябре 2020 года реставраторы назвали сроки восстановления Анастасиевской часовни в Пскове. Также президент благотворительного фонда имени Елены Рерих Павел Журавихин поблагодарил людей, которые поддержали проект реставрации Анастасиевской часовни.

 

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ФОТОФАКТ: К Анастасиевской часовне в Пскове начали прокладывать кабель

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