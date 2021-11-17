ФОТОФАКТ: К Анастасиевской часовне в Пскове начали прокладывать кабель
К Анастасиевской часовне в Пскове начали прокладывать кабель, об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Фрески Пскова».
«Россети начали прокладку кабеля к Анастасиевской часовне. Ещё немного – и в часовне появятся свет и тепло», – подписал пост автор группы.
Напомним, что производственные работы по реставрации живописи и архитектуры в часовне проводятся благодаря содействию губернатора Михаила Ведерникова и АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» с июля 2020 года. Тогда начались работы над реставрацией живописи.
В ноябре 2020 года реставраторы назвали сроки восстановления Анастасиевской часовни в Пскове. Также президент благотворительного фонда имени Елены Рерих Павел Журавихин поблагодарил людей, которые поддержали проект реставрации Анастасиевской часовни.
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