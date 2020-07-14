Проектные работы по реставрации живописи начнутся в Анастасиевской часовне Пскова уже в июле

18:23, 14 июля 2020, ПАИ

Проектные работы по реставрации живописи начнутся в Анастасиевской часовне Пскова уже в июле, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника Таисия Круглова.

По смете на проектные работы необходимо 630 тысяч рублей, благодаря помощи благотворительного фонда имени Елены Рерих удалось собрать уже около 250 тысяч рублей. Оплату берёт на себя благотворительный фонд так как иконописец Григорий Чириков, расписывавший часовню, делал это по эскизам знаменитого Николая Рериха.

Уже заключен трёхсторонний договор на производство проектных работ между пользователем часовни - Псковским музеем-заповедником, фондом и подрядчиком АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (Москва). «Это та самая организация, при которой действует бригада имени Владимира Сарабьянова, реставратора, работавшего в Мелётово с 1997 года. Они же занимались реставрацией фресок Спасо-Преображенского собором Мирожского монастыря, проводили противоаварийные работы стенной живописи в Мелётово. Бригада известна нам вот уже 30 лет и зарекомендовала себя с хорошей стороны», - подчеркнула Таисия Круглова.

«Проектная работа по реставрации живописи (не путать с собственно реставрацией - ПАИ), которая начнётся в часовне на днях, предусматривает серьёзные исследования. Дело в том, что мы до сих пор точно не можем сказать, какая именно технология использовалась при росписи этой часовни. В начале XX века появляется очень много методик, много приёмов росписи, поэтому надо будет определить, какие краски, какая технология использовалась, определить состояние живописи в разных частях часовни, выявить проблемы, понять, как с ними бороться, увидеть, какие и где есть трещины, каково их состояние. Вот это и есть проектная работа - серьёзный подготовительный этап, во время которого разрабатывается методика, в том числе, укрепляются пробные участки, специалисты смотрят, как ведёт себя памятник. На основании этой методики и подготовленной сметы начнётся собственно реставрация живописи», - пояснила Таисия Круглова.

Договор на производство проектных работ по реставрации живописи заключён до 25 декабря 2020 года. «К концу года этот материал соберётся, станет понятно, сколько денег необходимо на производство реставрационных работ живописи. Просто прийти и начать реставрацию без знания деталей невозможно», - отметила Таисия Круглова.

Производственные работы по реставрации живописи в часовне, по-видимому, начнутся уже в 2021 году, так как вести их в неотапливаемом памятнике в холодное время года не представляется возможным.

«К тому же благодаря содействию губернатора Михаила Ведерникова мы получили согласие АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» о том, что на будущий год они нас ставят в план на разработку проектной документации на реставрацию архитектуры. Пока мы потихоньку начинаем с живописи, а уже в 2021 году параллельно с укреплением живописи стартуют, видимо, и работы по архитектуре. Заниматься архитектурой без укреплённой живописи нельзя, росписи просто могут не выдержать», - уточнила Таисия Круглова.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд имени Елены Рерих объявил о программе по сбору средств на сохранение Анастасиевской часовни. С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте Фонда. Почти 400 общественных организаций подписали обращение к Минкульту с просьбой спасти фрески Анастасиевской часовни в Пскове. С просьбой о помощи в спасении псковской часовни выступил и кинокритик Антон Долин.

Работы по живописи и разработке проектной документации предстоят и в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря. «Проект был сделан в 2010 году, деньги нам выделяли частями, поэтому какие-то работы выполнены, какие-то нет. Новая проектная документация будет учитывать, что сделано, что не сделано, какие новые проблемы появились, что ещё надо доделать. Надо будет также оценить состояние отреставрированной живописи, объём предстоящих работ», - отметила Таисия Круглова.