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Культура

В Пушкинском заповеднике празднуют именины музея

21 ноября, в день, когда Русская православная церковь чтит собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» традиционно отметят именины музея. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Этот музейный праздник всегда предполагает событие, которое можно бы было счесть одним из наиболее значимых за весь календарный год. Таким событием сегодня станет церемония открытия бюста А.С. Пушкина в Тригорском. Эта скульптура — последнее творение художника Энгеля Насибулина, петербуржца, чьи жизнь, вдохновение и работа самым тесным образом связаны с псковскими пушкинскими местами, с Михайловским и Петровским, где он по большей части жил в свои последние годы.

Кроме того, в этот день в музее дадут старт новому литературному конкурсу «Пушкинский Заповедник. Признание в любви». Пушкин не единожды говорил об окрыляющей силе Михайловского, о значимости его для своего творчества. Многие из наших современников тоже могут рассказать о дружбе и любви, родившейся здесь; о важных смыслах, которые были здесь обретены; о решениях, которые оказалось возможным принять, только проникнувшись атмосферой этих мест.  Подробнее о правилах нового творческого соревнования, победителю которого достанется подарочный сертификат на посещение Пушкинского заповедника, можно узнать на официальном сайте музея, в специальном разделе «Конкурсы → 2021».  

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