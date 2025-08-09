V Музыкальный фестиваль памяти отца Георгия Мицова прошёл в Опочецком районе

22:55, 09 августа 2025, ПАИ

V Музыкальный фестиваль памяти отца Георгия Мицова прошёл у часовни Святой Троицы в деревне Высоцкое (Опочецкий район), сообщили ПАИ в редакции газеты «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



«Со словами благодарности и пожеланиями хорошего просмотра праздничной программы выступили самые близкие для отца Георгия люди – сыновья и матушка Валентина, открыв начало концерта», – рассказали в редакции газеты.

Выступить первыми предоставили право детскому хоровому коллективу «Ступени» и семейному фольклорному клубу «Забаве Опочецкой».

В этом году в концертной программе принимали участие лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра: Альбина Шарафутдинова (сопрано), Яна Зубова (фортепиано), Андрей Ефимовский (виолончель), Павел Зубов (баритон), Олег Мицов (тенор) и Виталий Викторов.

Как и в прошлом году на фестивале проходила ярмарка, на которой представили продукцию местных производителей и изделия ручной работы.

Напомним, будущий священник Георгий Мицов родился 27 мая 1944 года в Ленинграде. Службу в Советской армии проходил на Севере, в Луостари (Мурманская область). После окончания Ленинградского университета работал в Русском музее реставратором. С 1988 по 2014 год служил священником в церкви Воскресения Словущего в деревне Теребени Опочецкого района.

Эта деревянная церковь построена во второй половине XVIII века Илларионом Голенищевым-Кутузовым – отцом великого русского полководца Михаила Кутузова. Она уцелела в годы революционного лихолетья и немецко-фашистской оккупации. К отцу Георгию обращались как за духовной поддержкой, так и за советом по житейским делам, и он для каждого находил нужные слова.