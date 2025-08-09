Фестиваль «Культурные мосты» впервые прошёл в Печорах

21:48, 09 августа 2025, ПАИ

Фестиваль «Культурные мосты» впервые прошёл в Печорах. Мероприятие стало главной площадкой празднования Дня города, оно проходило в парке «Треугольник», пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



В фестивальную программу включили спортивные соревнования, концерты, различные интерактивные площадки и игровую программу для детей. Свои работы представляли и местные мастера-ремесленники.

В парке «Треугольник» работали различные площадки. Здесь были представлены казачий стан, малочисленный народ сето, хранители русских традиций из сельских домов культуры деревень Писковичи и Изборск, греческая сыроварня, монастырские ряды и гончарная мастерская.

Все привезли с собой угощения, предметы быта и творческие номера. Казаки на костре сварили свою уникальную уху из трёх видов рыб и угощали гостей праздника.

«Традиционный пирог сето с творогом и изюмом вызвал настоящий восторг у гостей фестиваля, умяли всё до крошки», – рассказали в редакции газеты.

Самой большой площадкой фестиваля стал «Казачий стан». Казаки привезли с собой два творческих коллектива – семейный ансамбль «Казачата» и группу «Гайтан». «Их яркие выступления никого не оставили равнодушным», – отметили в редакции газеты.

Отметим, что главная особенность фестиваля «Культурные мосты» – работа площадок, на которых все желающие могли познакомиться с культурой и обычаями разных народов. В Международный день коренных народов мира, который отмечают 9 августа, жители и гости города смогут лучше узнать традиции малочисленного народа сето, который исконно проживает на Печорской земле.

Представители народа сето рассказали о культуре и традициях, об уникальных костюмах и украшениях. Также прошёл мастер-класс по рукоделию. Кроме того, каждый желающий смог принять участие в танцевальном мастер-классе, чтобы выучить сетоский танец «Кузнец».

С уникальной песенной культурой народа сето печерян и гостей города познакомили музейный ансамбль «Овсяные хлопья» и детский этнографический ансамбль «Птенцы». Кроме того, посетители фестиваля смогли продегустировать блюда национальной сетоской кухни.

Напомним, постановлением Правительства РФ сето внесли в единый перечень коренных малочисленных народов страны как малочисленную финно-угорскую этническую группу. У народа сето есть свой язык, они исповедуют православие.