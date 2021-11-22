Самолёты из Пскова в Минск могут начать летать к концу зимы

10:20, 22 ноября 2021, ПАИ

К концу зимы могут начать летать самолёты из Пскова в Минск. Об этом сообщил директор аэропорта Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.

По словам Артёма Тарасова, авиаперелёты в Минск могут начаться в январе-феврале следующего года.

«Перевозчик будет на большом воздушном судне, скорее всего это будет Sukhoi Superjet», - напомнил директор аэропорта.

Также спикер отметил, что есть сложности с рейсом из Пскова в Египет.

«Перевозчик на это направление у нас есть, аэропорт готов, сейчас идут переговоры с теми, кто на той стороне сможет предоставить для пассажиров сервис – проживание, питание и прочее. Как только это получится, мы запустим прямые перелёты», - добавил Тарасов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Скол» подала заявку на выполнение полётов по маршруту Псков – Минск в период с 12 ноября по 31 декабря. Позже авиакомпании отказали в осуществлении перелётов по данному маршруту.