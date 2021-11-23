Пассажир покончил с собой на борту самолёта Шарм-эш-Шейх — Самара

15:03, 23 ноября 2021, ПАИ

Пассажир покончил с собой на борту самолёта Шарм-эш-Шейх — Самара, пишет «Интерфакс» и телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.

Пассажир закрылся в туалете и совершил самоубийство. Когда члены экипажа и пассажиры сумели открыть кабинку, мужчина уже не подавал признаков жизни, реанимировать его не удалось.

«Было принято решение об экстренной посадке в Каире. После консультаций с консулом тело было перемещено в багажный отсек и самолет продолжил полет в Самару», — уточнил «Интерфакс».

По данным Baza, рейс выполняла авиакомпания S7.