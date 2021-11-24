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Политика

Систему штрафов за неисполнение программы по обустройству городской среды обсудили в Псковском областном Собрании

Изменения в государственную программу Псковской области «Формирование современной городской среды» рассмотрели члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания 24 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Олег Брячак в ходе обсуждения изменений поинтересовался, будут ли штрафовать глав районов за неисполнение показателей госпрограммы. Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов пояснил, что штрафы накладываются на муниципалитет.

Депутат Андрей Михайлов поинтересовался, сколько муниципалитетов не доработало по контрактам.

«Почти все муниципальные образования получали штрафы. Некоторые по два-три раза. Насколько муниципалитет не выполнил свой прогноз, настолько и получает штраф», – объяснил Сергей Грахов.

Олег Брячак уточнил, насколько могут оштрафовать регион в случае неисполнения обязательств.

«Перед федерацией свои обязательства исполняем», – подчеркнул Сергей Грахов.

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