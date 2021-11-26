В Псковской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом у детей и подростков

12:35, 26 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом у детей и подростков. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба 26 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что в настоящий момент в Псковской области рост заболеваемости коронавирусом показывают дети от года до 14 лет, а также граждане от 30 до 40 лет. Среди детей и подростков в регионе COVID-19 болеют 270 человек.

Он также уточнил, что сейчас в регионе коронавирусом в основном заболевают в семейных очагах, на втором месте по частоте случаев – работа.

Отметим, что в целом в Псковской области показатели заболеваемости COVID-19 снижаются.