Вторую неделю подряд заболеваемость COVID-19 снижается в Псковской области

12:27, 26 ноября 2021, ПАИ

Вторую неделю подряд показатели заболеваемости COVID-19 снижаются в Псковской области. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба 26 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 65 337 человек. По уровню заболеваемости COVID-19 в России Псковская область находится на 8-м месте, по СЗФО – на 4-м месте. «Ситуация у нас может оцениваться как напряженная в регионе», – подчеркнул он.

Главный санитарный врач Псковской области также отметил, что рост заболеваемости коронавирусом показывают дети от года до 14 лет, а также граждане от 30 до 40 лет. В основном заболевают в семейных очагах, на втором месте по частоте случаев – работа, уточнил он.