Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в администрации Псковской области 26 ноября.
На заседании озвучивается информация о состоянии коечного фонда, количестве тяжёлых больных, ситуации с вакцинацией.
В рамках заседания также планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ.
Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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