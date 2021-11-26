Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:01, 26 ноября 2021, ПАИ

Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в администрации Псковской области 26 ноября.

На заседании озвучивается информация о состоянии коечного фонда, количестве тяжёлых больных, ситуации с вакцинацией.

В рамках заседания также планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ.

Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».