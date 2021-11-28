Прощание с Александром Градским планируют провести 1 декабря

14:52, 28 ноября 2021, ПАИ

Прощание с народным артистом и одним из наставников шоу «Голос» Александром Градским планируют провести 1 декабря в помещении театра «Градский холл», сообщил ТАСС со ссылкой на представителя театра.

Александр Градский умер сегодня, 28 ноября. Ранее СМИ сообщали, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Уточнялось, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесённого в сентябре коронавируса.

Соболезнования выразили коллеги народного артиста, а также «Первый канал».

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».



