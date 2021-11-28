Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

09:01, 28 ноября 2021, ПАИ

Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью российского певца, композитора и наставника шоу «Голос» Александра Градского. Об этом телеканал сообщил на странице в Facebook.

«Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича», — говорится в посте.

Сегодня, 28 ноября, «Известия» сообщили о смерти Александра Градского, который скончался в одной из московских больниц в 2:10.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».