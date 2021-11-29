Ректор ПсковГУ Наталья Ильина выдвинула на «Народное признание» группу «Отцы и дети»

11:10, 29 ноября 2021, ПАИ

Рок-группа «Отцы и дети» выдвинута на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Талант» ректором вуза Натальей Ильиной во время программы «Псковский телеграм Online» 29 ноября.

«Это знаменитая группа, которая организована профессорско-преподавательским составом. Очень мне нравится группа и репертуар. По запросу наших гостей, которые приезжают знакомиться с Псковом и университетом, у них есть отдельная тематическая программа «Узнай Псков через литературно-музыкальное творчество», - отметила Наталья Ильина.

В этом году группа празднует 20-летие. Уникальность коллектива в том, что в его состав входят преподаватели («отцы») и студенты («дети») филологического факультета Псковского пединститута. Постоянными участниками группы, помимо её создателя, доцента кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Вадима Андреева, являются доктор филологических наук, профессор Татьяна Никитина (барабаны), доктор филологических наук, профессор Елена Рогалёва (бас-гитара), кандидат филологических наук Елена Южакова (клавишные). Студенческая часть группы постоянно менялась, занимая вакантные позиции на соло-гитаре, блокфлейте, баяне, вокале, мелодике.

В репертуаре коллектива – авторские песни, написанные Вадимом Константиновым на стихи Николая Некрасова, Иосифа Бродского, Веры Полозковой, Сергея Михалкова, Юрия Энтина. Важную часть в творчестве группы занимают произведения, созданные на слова известного псковского поэта Геннадия Кононова.

На счету группы – четыре музыкальных диска и масса благотворительных концертов, все сборы от которых перечисляются Центру лечебной педагогики.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.