Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Премия "Народное признание"

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина выдвинула на «Народное признание» группу «Отцы и дети»

Рок-группа «Отцы и дети» выдвинута на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Талант» ректором вуза Натальей Ильиной во время программы «Псковский телеграм Online» 29 ноября.

«Это знаменитая группа, которая организована профессорско-преподавательским составом. Очень мне нравится группа и репертуар. По запросу наших гостей, которые приезжают знакомиться с Псковом и университетом, у них есть отдельная тематическая программа «Узнай Псков через литературно-музыкальное творчество», - отметила Наталья Ильина.

В этом году группа празднует 20-летие. Уникальность коллектива в том, что в его состав входят преподаватели («отцы») и студенты («дети») филологического факультета Псковского пединститута. Постоянными участниками группы, помимо её создателя, доцента кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Вадима Андреева, являются доктор филологических наук, профессор Татьяна Никитина (барабаны), доктор филологических наук, профессор Елена Рогалёва (бас-гитара), кандидат филологических наук Елена Южакова (клавишные). Студенческая часть группы постоянно менялась, занимая вакантные позиции на соло-гитаре, блокфлейте, баяне, вокале, мелодике.

В репертуаре коллектива – авторские песни, написанные Вадимом Константиновым на стихи Николая Некрасова, Иосифа Бродского, Веры Полозковой, Сергея Михалкова, Юрия Энтина. Важную часть в творчестве группы занимают произведения, созданные на слова известного псковского поэта Геннадия Кононова.

На счету группы – четыре музыкальных диска и масса благотворительных концертов, все сборы от которых перечисляются Центру лечебной педагогики.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

29 ноября 2021

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина выдвинула на «Народное признание» группу «Отцы и дети»
26 ноября 2021

Директор мебельной компании HI-Tech Mebel Андрей Васильев выдвинут на «Народное признание – 2021»
26 ноября 2021

Бежаницкое райпо претендует на «Народное признание» в номинации «Наша марка»
25 ноября 2021

Праздник «Предлагай – поддержим!» Дновского района выдвинули на «Народное признание – 2021»
25 ноября 2021

Председатель ТОС Елена Дмитриева из дновской деревни претендует на «Народное признание – 2021»
24 ноября 2021

Псковский салон красоты «Синтая» номинирован на «Народное признание – 2021»
24 ноября 2021

Директор «Детской деревни-SOS Псков» Игорь Соловьев номинирован на «Народное признание – 2021»
23 ноября 2021

Романа Иванова выдвинули на «Народное признание» за разработку проекта «Домик на дереве»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...