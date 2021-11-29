Начался прямой эфир пятого выпуска «Псковского телеграма Online»

09:01, 29 ноября 2021, ПАИ

Начался прямой эфир видеопроекта «Псковский телеграм Online». Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят главные события предстоящей недели, а также пообщаются с гостями - ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной и руководителем креативного пространства «Лофт» Антоном Ковальским.

Ждут ли бонусы вакцинирующихся студентов? Как будут учиться те, кто не успеет сделать прививку? Есть ли место дискуссиям в «Лофте»? Что задумали авторы творческого пространства накануне Нового года? Об этом, а также о встречах губернатора, будущем бюджете и бесплатных сайтах — в неформальном разговоре в утреннем шоу Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online».

Прямая трансляция «Псковского телеграма Online» ведётся на YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Псковские новости».