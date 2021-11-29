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Общество

Валерий Федоров – о дискуссии вокруг QR-кодов: Задача – найти общий вектор

«Наша общая задача – за несколько ближайших недель всё-таки найти какой-то общий вектор, заключить какой-то новый социальный контракт по этому конкретному вопросу в надежде, что он будет исполняться», – заявил директор ВЦИОМ Валерий Федоров в спецпроекте Псковского агентства информации «Гвоздь телеграма», комментируя дискуссию, которая развернулась вокруг QR-кодов.

В то же время Валерий Федоров заметил, что есть и другой вариант решения вопроса с QR-кодами, путём принятия соответствующего закона. Но, по мнению директора ВЦИОМ, этот вариант хуже первого. Он выразил уверенность, что даже если закон будет принят, то соблюдать его многие граждане не будут.

«Если люди не будут убеждены, не будут согласны внутренне с вот этими законоположениями, будут их воспринимать как чрезмерные и даже не достигающие обещанных результатов, а может быть, и преследующие совершенно другие, нелегитимные цели, – если вот так всё сложится, то, конечно, даже примем мы закон, а мало что хорошего будет», – сказал Валерий Федоров.

Поэтому, по его мнению, сейчас всё-таки лучше потратить время на обсуждение, на ответы на вопросы, на совершенствование документа, с тем чтобы он дальше был более эффективным и лучше выполнялся. Лучше потратить больше времени на входе, чтоб потом быстро все ехало и правильно, чем сейчас быстро запустить, а поедем не туда.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми с 1 февраля и до 1 июня 2022 года QR-коды могут быть введены в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. До 1 февраля 2022 года для посещения непродовольственных магазинов и общепита можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность останется только у обладателей медотвода.

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