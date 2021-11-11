В России готовят закон об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

13:19, 11 ноября 2021, ПАИ

В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Об этом сообщают федеральные СМИ.

По данным РБК, мера, связанная со сложной эпидемиологической ситуацией, будет действовать до июня 2022 года. Поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о перенесенном заболевании, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом. Предполагается, что справки, подтверждающие иммунитет к коронавирусной инфекции, будут нужны при поездках на поездах и перелетах на самолетах.

Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Законопроекты прорабатывает оперативный штаб совместно с профильными ведомствами. Об их внесении в Госдуму сообщат дополнительно.