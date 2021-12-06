Повесившая Деда Мороза на балконе псковичка претендует на «Народное признание»

14:48, 06 декабря 2021, ПАИ

Псковичка Дмитриева Екатерина, украсившая в 2020 году стену дома № 9 на улице Советской фигурой Деда Мороза, «залезающего» в окно, пополнила список претендентов на соискание общественной премии «Народное признание-2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала жительница Палкинского района Елена Васильева.

«Висящий» Дед Мороз тогда привлек внимания горожан и туристов Пскова. Девушка обещала и в этом году поместить новогоднего волшебника на свой балкон.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.