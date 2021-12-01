Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ирина Иванова станет первым заместителем главы администрации Пскова

Ирина Иванова станет первым заместителем главы администрации Пскова. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 декабря.

«Она очень хорошо коммуницирует с людьми, всегда глубоко вникает в вопросы», - отметил он.

Ранее Ирина Иванова работала с Борисом Елкиным в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ирина Иванова родилась в Острове Псковской области. Окончила Псковский политехнический институт, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

26 ноября на 59-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва Бориса Елкина назначили главой администрации Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

01 декабря 2021

Борис Елкин заявил о нехватке техники для уборки Пскова
01 декабря 2021

Проект по созданию экомебели Плюсского перерабатывающего комбината выдвинут на «Народное признание»
01 декабря 2021

Украшение Пскова дизайнерскими люками начнётся в 2022 году
01 декабря 2021

Общественное пространство планируют создать на привокзальной площади в Пскове
01 декабря 2021

Три новогодние ёлки установят в Пскове
01 декабря 2021

Новогодняя ярмарка на улице Пушкина в Пскове пройдёт в новом формате
01 декабря 2021

29 и 30 декабря объявлены выходными днями для военнослужащих
01 декабря 2021

Борис Елкин о повешенных новорожденных котятах: Хочется призвать граждан не заниматься живодерством

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...