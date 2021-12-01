Ирина Иванова станет первым заместителем главы администрации Пскова

12:44, 01 декабря 2021, ПАИ

Ирина Иванова станет первым заместителем главы администрации Пскова. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 декабря.

«Она очень хорошо коммуницирует с людьми, всегда глубоко вникает в вопросы», - отметил он.

Ранее Ирина Иванова работала с Борисом Елкиным в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ирина Иванова родилась в Острове Псковской области. Окончила Псковский политехнический институт, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

26 ноября на 59-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва Бориса Елкина назначили главой администрации Пскова.