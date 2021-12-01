Ирина Иванова станет первым заместителем главы администрации Пскова
Ирина Иванова станет первым заместителем главы администрации Пскова. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 декабря.
«Она очень хорошо коммуницирует с людьми, всегда глубоко вникает в вопросы», - отметил он.
Ранее Ирина Иванова работала с Борисом Елкиным в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Ирина Иванова родилась в Острове Псковской области. Окончила Псковский политехнический институт, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
26 ноября на 59-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва Бориса Елкина назначили главой администрации Пскова.
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