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Общество

Программы поощрения инициативных горожан планируется разработать в администрации Пскова

В администрации Пскова планируется разработать программы поощрения инициативных горожан. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 декабря.

«Благосостояние и комфорт зависят и от самих жителей в том числе, если хотим жить в более комфортных условиях, нужно способствовать. Инициатива граждан полезна, их надо приветствовать, поощрять. Будем прорабатывать программы поощрения, в принципе инициативы граждан должны награждаться», - считает Борис Елкин.

Кроме того, он рассказал, что за ночь видно, что неравнодушные люди бросились расчищать снег возле домов в городе, в частности, он отметил автолюбителей, которые очистили парковки.

«Думаю, что не один автолюбитель расчистил парковку. Людей не призываю исполнять обязанности УК», - сказал глава администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин на совещании с управляющими компаниями 30 ноября предложил привлечь граждан к борьбе со снежной стихией.

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