Привлечь псковичей к борьбе со стихией предложил Борис Елкин

17:34, 30 ноября 2021, ПАИ

Привлечь граждан к борьбе со стихией предложил управляющим компаниям глава администрации Пскова Борис Елкин. Об этом с совещания 30 ноября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин выразил уверенность, что неравнодушные люди ещё остались. Он заявил, что сам готов принять участие в уборке города от снега.

Глава администрации подчеркнул, что нужно обеспечить проезд автомобилей и проход пешеходов. Он попросил каждую управляющую компанию сообщить о количестве работающих дворников, а также поощрить те организации, которые оперативно вывели рабочих на борьбу со стихией. Кроме того, по мнению Бориса Елкина, нужно корректировать работу тротуарной техники.