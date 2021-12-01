Борис Елкин о повешенных новорожденных котятах: Хочется призвать граждан не заниматься живодерством

13:34, 01 декабря 2021, ПАИ

«Хочется призвать граждан не заниматься живодерством, если люди видят проблематику в сохранении животных - отдать их надо в специальные места, это ни в какие ворота не лезет, таких людей надо наказывать», - ответил глава администарции Борис Елкин на вопрос о недавнем инциденте с новорожденными котятами, которых повесили на дерево в пакете.

Также Елкин сообщил, что такие дела на контроле города и МВД.



