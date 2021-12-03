Для расчистки от снега на некоторых улицах Пскова могут запретить парковку

13:22, 03 декабря 2021, ПАИ

Для расчистки от снега на некоторых улицах в Пскове могут запретить парковку. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин на своей странице в Instagram.

Он заметил, что припаркованные автомобили значительно затрудняют уборку, поэтому поручил управлению городского хозяйства администрации Пскова проработать вопрос установки знаков о запрете парковки в определенные дни. Коммунальщики будут использовать их для расчистки территорий от снежных масс. «А тех, кто, несмотря на запрет, будет парковаться – ждет «Паркон» и эвакуация», - подчеркнул Борис Елкин.

Отдельно он остановился на вопросе очистки дорог частного сектора, где нет тротуаров. «Снежные валы занимают обочины, и людям фактически негде ходить. Поставил задачу подрядчикам в ближайшее время пройти эти улицы грейдером», - заявил глава администрации города.

Также он сообщил, что в сутки на полигон в Ваулиных Горах в Псковском районе вывозят около 5 тыс. кубометров снега. Борис Елкин назвал управляющие компании, которые хуже всего чистят дворы от снега.