Не для кошечек: псковские коммунальщики — о бездомных животных в подвалах

14:44, 03 декабря 2021, ПАИ

Представители сферы ЖКХ прокомментировали просьбу зоозащитников оставлять открытыми подвалы, чтобы там могли согреться бездомные животные.

Директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов рассказал «АиФ-Псков», что открытые продухи запрещены жилищным законодательством. По его словам, все они должны иметь сетку, в которую не пролезет ни одно животное: ни крысы, ни бездомные кошки, ни домашние. Последних зачастую начинают искать хозяева, что приводит к дополнительной нагрузке на УК. «Надо открыть-закрыть подвалы, проследить, чтобы человек не только зашел туда, но и вышел…» - объяснил Андрей Тарасов.

Кроме того, в незакрытые продухи неравнодушные жильцы нередко кидают еду, что приводит к размножению крыс. «Культуры, как кормить, тоже нет. Если кормишь бездомное животное, не надо помойку устраивать из этого», - заявил директор УК.

Он добавил, что в целом деятельность зоозащитников приносит пользу — в последние годы на улицах стало меньше бездомных животных. «Движение правильное. Просто надо двигаться по пути создания комфортных условий в приютах для животных. А общество и власти должны обращать внимание на положительный эффект от деятельности этих организаций и помогать им», - считает Андрей Тарасов.

Председатель Общественного совета при государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов обратил внимание на неправильную трактовку законодательства зоозащитниками. «Прямого указания на необходимость оставлять животным открытый вход в подвал ни в жилищном, ни в санитарном законодательстве нет», - пояснил он. Хотя, по его словам, действительно, продухи нельзя закрывать стеклами, фанерой, потому что нужно чтобы режим влажности был нормальный и не образовывалась плесень.

«Это не значит, что их нельзя закрывать решеткой или сеткой. Но я не уверен, что это сделано для кошек и собачек, - сказал он. - Санитарные правила говорят о том, что бездомных животных в многоквартирных домах быть не должно. Либо это разносчики блох. Любите животных - берите домой или создавайте для них специальные места обитания. Подвалы не для кошечек созданы, они выполняют другую функцию».

Эксперты в сфере ЖКХ подчеркнули, что подвалы жилых домов предназначены вовсе не для бездомных животных. Когда начались проблемы со здоровьем у людей на первых этажах, проблемы с плесенью, появились новые нормы в законодательстве касательно доступа в подвал свежего воздуха, но не животных. «Я не против кошечек. Но не нужно здоровье животных ставить выше здоровья людей. Любишь животное — возьми его себе, помогай приютам», - отметил Алексей Кириллов.

С наступлением холодов псковские зоозащитники рассказали горожанам, как добиться от управляющих компаний открыть подвалы для бездомных животных. При этом во многих домах такой проблемы нет, окошки для животных оставляют, заявили в зоозащитной организации «Шанс».

Руководитель псковской организации «Зоощащита» Вера Короткова подчеркнула, что открытие продухов в многоквартирных домах действительно решило бы проблему гибели бездомных четвероногих в зимний период. Однако, по её словам, «глобально животные погибают не в городе, а за городом». «В городе лично я не видела ни одного замерзшего насмерть животного. Тут есть где спрятаться. Есть альтернатива подвалу: посидеть на остановке, помозолить глаза людям - животные очень умные! Собаки вообще находят теплотрассы, лежат на них. Те же кошки греются на люках. Но при очень больших температурах свыше минус 20, конечно, животное за пару часов погибает. Холод усыпляет его», - добавила Вера Короткова.

Опытом спасения животных зимой поделилась псковичка Наталья Пименова. Кота Снежка нашла полумертвым от холода её пациентка. «Кот был в ужасном состоянии: глаз не видно, есть не может из-за отека гортани. Я позвонила девушке-волонтеру, которая выхаживает таких животных. И этого кота она выходила, даже деньги собирала на его лечение. Кот стал таким красавцем, что его с удовольствием взяли в семью», - рассказала Наталья Пименова.

25 декабря она увидела пост в соцсети, что в районе Корытово замерзают от холода котята: на фото был только бетон голый и снег. «Я просто спать не могла, - вспомнила псковичка. - Надвигались морозы, и мне дома под одеялом было холодно от того, что я представляла, как холодно им. Стала искать волонтеров, мне дали котоловку. И в Новый год я вылавливала котов за городом. Поймали всех, кроме одного. Всех этих животных получилось пристроить. Даже одного очень буйного. Сейчас он одомашненный и даже позволяет хозяйке себя гладить. Для меня это огромная радость!»

Как помочь бездомным животным пережить холода, читайте здесь.