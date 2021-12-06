Псковская область вошла в пятёрку лучших регионов по итогам проекта «Билет в будущее»

10:30, 06 декабря 2021, ПАИ

Псковская область заняла пятое место среди российских регионов по итогам проекта «Билет в будущее». Об этом сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 6 декабря.

«Ребята нашего региона успешно приняли участие в конкурсе «Билет в будущее». Это серьёзный проект, который Министерство просвещения реализовывало в этом году в пилотном режиме», - отметил Ермаков.

По словам спикера, по результативности и успешности участия Псковская область находится на 5-м месте после Москвы, Ленинградской области, Тулы и Татарстана.

Напомним, 3 декабря в рамках данного проекта Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса провёл для учеников 17-й школы мастер-класс по приготовлению и сервировке сырников. Шесть десятиклассников подробно ознакомились с технологией изготовления сырников, поприсутствовали на мастер-классе, после чего каждый из них самостоятельно приготовил и сервировал блюдо. Фоторепортаж смотрите здесь.