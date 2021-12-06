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Премия "Народное признание"

Фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино» и его инициатор выдвинуты на «Народное признание - 2021»

Эногастрономический фермерский фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино» и его инициатор Анвар Зуфаров поборются за статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинациях «Инициатива» и «Призвание» соответственно. Заявку прислал Владимир Денисьев.

Фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино» признан лучшим эногастрономическим событием в Псковской области и внесен в событийный календарь России и гастрономическую карту России. Фестиваль получил высшее признание во втором сезоне профессионального конкурса «Мастера гостеприимства».

Анвар Зуфаров — единственный из Псковской области победитель премии «Социальный предприниматель» от фонда «Наше будущее» (2019, Москва); победитель премии «Социальный предприниматель Псковской области» 2019; победитель премии «Бизнес-успех», региональный этап 2019, в номинации «Созидательный проект»; входит в топ-30 лучших проектов национальной премии «Бизнес-успех» (Федеральный этап, весна 2020, Москва). Кроме того, он единственный из псковских сыроваров, упоминаемый в Forbes.

В заявке также отмечается, что предприниматель — единственный финалист и победитель, представляющий Псковскую область на всероссийском профессиональном конкурсе «Мастера гостеприимства» платформы «Россия - страна возможностей» с проектом фестиваля «Сыр и пряник в Бебешкино». В этом году он получил звание «Мастер гостеприимства».

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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