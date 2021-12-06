Международный экологический проект вошёл в список претендентов на «Народное признание»

14:40, 06 декабря 2021, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Чудской проект» вошла в число претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Экомышление». Заявку прислала Мария Булатова.

По ее словам, Псковская областная общественная организация «Чудской проект» на протяжении 25 лет своего существования реализует различные проекты, кампании, акции и иные инициативы для повышения экологической культуры и экологически дружественного отношения к природе. Одним из проектов, который инициировала организация и в настоящее время реализует, является международный российско-эстонский проект «Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье» /«Экомышление» (ER101 GreenMind), поддержанный Программой приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

В заявке также отмечается, что в 2021 году «Чудской проект» выпустил учебное пособие «Причудье», экологическую игру «ЭкоОзеро», практическое руководство по организации экодружественных мероприятий, экологические видеоролики и другие регионально ориентированные материалы, подготовленные для педагогов, школьников, студентов и широкой аудитории. В январе-феврале 2021 года был инициирован конкурс экологической рекламы «Экореклама-60», на который прислали работы 78 школьников и студентов. Летом участники конкурса и молодые экологи прошли обучение в 4-дневной школе «ЭкоPR-щик», по результатам которой лучшие работы будут размещены на билбордах Псковской области весной 2022, а также в Корытовском лесопарке, благоустроенном в рамках другого экологического проекта, инициированного «Чудским проектом».

Помимо этого, на территории Псковской области были организованы экокампании «Дни экологии региона», «Дни Чудского озера», в которых приняли участие 50 школ, 4 оздоровительных лагеря и более 5500 школьников.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.