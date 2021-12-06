Проект «Уроки письма: Пишу тебе» выдвинут на «Народное признание-2021»

15:02, 06 декабря 2021, ПАИ

Проект среди псковичей, учащихся старших классов «Уроки письма: Пишу тебе» УФПС Псковской области АО «Почта России» пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислал председатель Псковской областной общественной организации Профсоюза работников связи России Ирина Иванова.

В Псковской области проект реализуется совместно с управлением образования города Пскова, при поддержке профсоюзных организаций работников образования и связи, которые выработали программу по расширению компетенций и развитию эпистолярного жанра среди старшеклассников.

«Ребята, которые в основном используют смартфоны как средство связи и переписки, многие уже не знают, как их родители раньше отправляли письма, открытки и телеграммы почтой. В рамках проводимых уроков сотрудники Почты России и Профсоюза работников связи, в форме викторины рассказывают и показывают, как и когда появились первый конверт и марка, как летят открытки посткроссеров по всему миру, и кто такие коллекционеры марок и открыток. Ребята узнают, когда появился первый почтовый ящик, о том, что можно писать на листьях магнолии, и что из объема перевезенных за неделю почтовых посылок можно построить крымский мост», - отмечается в заявке.

Среди учеников 9-11 классов сотрудники Почты России рассказывают о возможности реализоваться и получить опыт, работая в компании в различных областях знаний: почтовое дело, логистика, финансы, экономика, коммерция, IT-технологии. В конце урока ребятам предлагается подписать почтовую открытку близкому человеку и опустить ее в настоящий почтовый ящик.

Ребята собственноручно заполняют на открытке адресные строчки, выводя цифры индекса, пишут своим мамам, папам, друзьям, одноклассникам. Кто-то даже написал в Кремль Владимиру Путину. После подписания открытки, ребята опускают свои послания в почтовый ящик.

«Этот проект стал востребованным среди школ, потому что интересен как для самих школьников, которые возможно станут будущими коллекционерами марок, посткроссерами или писателями, составив в будущем роман из собственных писем. Интересен для учителей, которые в рамках классных часов подготавливают своих ребят к взрослой жизни. И кончено проект интересен нам - почтовым сотрудникам, которым есть, что рассказать о Почте России, став тем самым ближе к нашим юным жителям Псковской области.

В настоящее время уроки письма проводятся на базе школ города Пскова и Великолукского музея почтовой связи УФПС Псковской области, где ребята могут прикоснуться к истории зарождения эпистолярного жанра, почтовой переписке и развитию почтового дела в нашей области», - отметила Ирина Иванова.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.