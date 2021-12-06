Создательницу Псковского музея винтажной куклы номинировали на «Народное признание»

15:11, 06 декабря 2021, ПАИ

Основательницу Псковского частного музея винтажной куклы Ирину Кендрали выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Призвание». Заявку прислал супруг Андрей Кендрали.

Ирина Кендрали, как отмечается в заявке, претендует на «Народное признание» за создание социальных проектов в сфере культурного наследия. Проведение многочисленных выставок кукол с целью развития доброго отношения к советскому прошлому у современной молодёжи. Социальные проекты для «особенных» детей.

«На данный момент реализуется социальный проект «Выставка советских Дедов Морозов» в библиотеке РЖД, станция Псков», - отметил Андрей Кендрали.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.