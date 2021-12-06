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Премия "Народное признание"

Руководителя службы помощи «Белый цветок» выдвинули на «Народное признание - 2021»

Руководителя службы помощи «Белый цветок» Галину Антонову выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала Анна Лукина.

Служба помощи «Белый цветок» действует при храме Святого Василия Великого в Пскове. Служение осуществляется уже 5 лет.

«Галина помогает нуждающимся многодетным семьям, беременным и одиноким мамам, которым очень-очень тяжело, погорельцам, людям, которые недавно вышли из тюрьмы, бездомным. Каждый день в 18:00 около автовокзала кормят людей, оказавшихся без дома, горячим ужином бесплатно. Ежедневно отвозится ужин постояльцам социальной гостиницы. Служба помогаем вещами не только в городе, но и в нашей области. 2-3 машины одежды, обуви и игрушек еженедельно отвозятся в разные районы нашей области. Также центр предоставляет много бесплатных услуг для подопечных: парикмахерские услуги, юридическая помощь, образовательные услуги», - отмечается в заявке.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.

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