«Потапов-фест» поборется за статуэтку «Народного признания-2021»

16:02, 06 декабря 2021, ПАИ

Фестиваль, посвященный творчеству якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова «Потапов-фест», который прошел в Пскове с 26 ноября по 1 декабря, вошел в число претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Событие». Заявку прислала псковичка Наталья Смитронова.

«Посмотрела несколько спектаклей в рамках фестиваля. Очень понравилось. Я рада, что у нас, псковичей, есть возможность наслаждаться таким искусством, не выезжая для этого в столицы», - подчеркнула псковичка.

Напомним, с 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы прошел мини-фестиваль «Потапов-фест». Организаторы мероприятия: региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Рецензию обозревателя Псковского агентства информации на спектакль «Зойкина квартира», вышедший на сцене Псковского академического театра драмы, читайте здесь.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.