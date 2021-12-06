Доктор «Гений Евгений» выдвинут на «Народное признание-2021»

16:05, 06 декабря 2021, ПАИ

Травматолога, заведующего псковским отделением спортивной медицины Евгения Васильева выдвинули на общественную премию «Народное признание 2021» в номинацию «Призвание». Заявку прислал руководитель псковского дайв-клуба Роман Спицын.

Евгений Васильев – травматолог и совмещает свою работу с руководством отделением спортивной медицины. Он оказывает экстренную помощь детям с травмами, а также помогает юным псковским спортсменам. Пациенты, которые прошли лечение у доктора, называют его между собой «Гений Евгений», потому что он помогает справиться с проблемами, с которыми до него не смог справиться ни один из известных специалистов.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.