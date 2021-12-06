Федерация сапсерфинга номинирована на «Народное признание 2021»

16:18, 06 декабря 2021, ПАИ

Федерация сапсёрфинга в Пскове выдвинута на общественную премию «Народное признание 2021» в номинацию «Сервис». Заявку прислала тюменка Елизавета Бурякова, которая гостила у родственников и в качестве туриста воспользовалась услугами проката сапбордов SupPskov.

Гостья города осталась в восторге от организованной водной прогулки и поэтому решила выдвинуть федерацию на премию.

Отметим, что SupPskov на данный момент – это клуб единомышленников, которые постоянно продумывают новые маршруты и интересные места.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.