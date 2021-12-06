Хозяйку необычных животных выдвинули на «Народное признание - 2021»

16:21, 06 декабря 2021, ПАИ

Редакция «Комсомольской правды» в Пскове выдвинула на премию «Народное признание - 2021» псковичку Ольгу Бабкину, которая держит у себя дома более 20 питомцев, среди которых барсуки, еноты, совы, сурикаты, лисы и белки. Ольгу заявили в номинации «Призвание».

Звериные будни она снимает и выкладывает в соцестях. В заявке отмечается, что все животные псковички обожают свою хозяйку, а она относится к ним как к своим детям, ведь многие из них обязаны Ольге жизнью – кого-то женщина выходила после травмы, а кого-то выкупила на звероферме или у охотников.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.