Молодого учителя на острове Залита выдвинули на «Народное признание – 2021»

17:24, 06 декабря 2021, ПАИ

Учителя русского языка и литературы из Мурманска Вячеслава Новикова, уехавшего на остров Залита (Талабские острова), выдвинули в номинацию «Призвание» премии «Народное признание - 2021». Заявку прислала главный редактор «Комсомольская правда – Псков» Ольга Чернышова.

Главный редактор газеты отметила, что была тронута тем, как учитель ценит и понимает каждого ученика, строит учебный процесс исходя из особенностей сельской местности. Также Вячеслав очень ценит особенности проживания в глубинке.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.