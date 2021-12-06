За «Народное признание - 2021» поборется яблоневый бренд Псковской области

17:12, 06 декабря 2021, ПАИ

Редакция «Комсомольской правды в Пскове» выдвинула на «Народное признание - 2021» в номинацию «Наша марка» крестьянско-фермерское хозяйство в деревне Дорбыши (Себежский район). В заявке поясняется, что основная заслуга – это создание яблоневого бренда региона.

В хозяйстве 20 гектаров, и оно уже стало 12-сортовым оригинатором на Северо-Западе. Таким образом, себежское фермерство уже стало известной «Нашей маркой» еще и по выращиванию саженцев, а местные яблоки расходятся по районным магазинам и детским садам.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.