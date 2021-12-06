Фирменный магазин Xiaomi в Пскове претендует на «Народное признание - 2021»

17:55, 06 декабря 2021, ПАИ

Фирменный магазин бренда Xiaomi в Пскове поборется за соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021». В номинацию «Открытие» магазин выдвинула псковичка Светлана Афанасьева.

Магазин заработал на первом этаже ТРК «Аквапролис» в апреле этого года. Авторы заявки подчеркивают, что в салоне продается множество современных умных устройств напрямую от всемирно известного производителя.

«На открытии магазина псковичей удивляли самыми разными устройствами. Чудо-лопатой, умными пылесосами, умными увлажнителями воздуха и другим. Здесь не просто предлагают купить высокотехнологичные товары, но и обеспечивают техническую поддержку устройств», - отмечают авторы заявки.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.