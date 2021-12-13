Презентация сборника псковских сказок состоится в научной библиотеке 19 декабря

09:12, 13 декабря 2021, ПАИ

В Псковской областной научной библиотеке 19 декабря состоится презентация сборника псковских сказок. Об этом стало известно в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

Напомним, сборник «Псковские сказки детям» является инициативой студентки ПсковГУ Анастасии Поповой, с которой она победила во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов в прошлом году.

В новую книгу вошло 8 местных сказок, адаптированных для ребят дошкольного и младшего школьного возраста.