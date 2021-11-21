Сборник псковских сказок выпустила студентка ПсковГУ

13:01, 21 ноября 2021, ПАИ

Вышел сборник «Псковские сказки детям» — инициатива студентки ПсковГУ Анастасии Поповой, с которой она победила во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

В новую книгу вошло восемь местных сказок, адаптированных для ребят дошкольного и младшего школьного возраста. Сказки проиллюстрированы в стиле русского лубка.

Издано 3 тысячи экземпляров книги, их передадут в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и библиотеки области.