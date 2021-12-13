Около 30 деревьев украсят в Финском парке к Новому году в Пскове
В Пскове к Новому году в Финском парке украсят около 30 деревьев. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».
«В этом году городу выделили дополнительное финансирование в части украшений, - отметил Елкин. – Уже большое количество деревьев украшено в Финском парке, суммарно там будет украшено около 30 деревьев, и эта локация будет красивая на постоянной основе».
Спикер также отметил, что появятся дополнительные малые архитектурные формы, арки и световые фонтаны.
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