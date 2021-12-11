В Финском парке в Пскове продолжают украшать деревья

13:01, 11 декабря 2021, ПАИ

В Пскове в Финском парке продолжают украшать деревья. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Первые украшения в парке начали появляться ещё в начале ноября. Ранее Борис Елкин рассказал, что в этом году планируется украсить большое количество мест в городе. В их число вошли Финский парк, площадь Ленина, сквер на Четырёх углах, Мирожский парк.

Напомним, сегодня на Октябрьской площадке приступили к установке главной ёлки города.