В Финском парке в Пскове продолжают украшать деревья
В Пскове в Финском парке продолжают украшать деревья. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации города Борис Елкин.
Первые украшения в парке начали появляться ещё в начале ноября. Ранее Борис Елкин рассказал, что в этом году планируется украсить большое количество мест в городе. В их число вошли Финский парк, площадь Ленина, сквер на Четырёх углах, Мирожский парк.
Напомним, сегодня на Октябрьской площадке приступили к установке главной ёлки города.
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