Видео: Театр своими руками – семья из Печор показывает авторские спектакли по всей Псковской области

11:04, 14 декабря 2021, ПАИ

Семья Рудовых из Печор создала собственный кукольный театр «Сундучок сказок». Детские спектакли авторы показывают по всей Псковской области. Постановки они делают по своим сценариям, используя собственноручно сделанных кукол. Семейный театр выезжал в соседние регионы, в докоронавирусный период на сцену мастера-кукольники выходили почти каждый день. Сейчас из-за пандемии количество спектаклей сократилось, так же как и количество зрителей, но «Сундучок сказок» открывается при любой заполняемости зрительного зала и при любой удаленности от Печор.