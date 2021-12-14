ФОТОФАКТ: В центральном парке Куньи установили стационарную сцену
В центральном парке поселка Кунья установили стационарную сцену, сообщает районная газета «Пламя».
Объект возведен по проекту международного сотрудничества Россия – Латвия «Парки без границ».
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